Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с разъяснениями относительно причин подорожания топлива в нашей стране.

«Биржевые цены на нефтепродукты, особенно на бензин, поднялись в связи с сокращением мировых поставок топлива из-за последствий урагана “Ида” на восточном побережье США, а также из-за задержки возобновления производства топлива в Мексиканском заливе», – на полном серьезе сообщается в пресс-релизе НАРЭ.

Смехотворное объяснение агентства могут принять лишь те, кто совсем уж плохо разбирается в географии. В самом деле: где Мексиканский залив и где мы? Может, все гораздо проще. И на самом деле нефтяной картель в нашей стране столь силен, что новой власти этот спрут не по зубам?