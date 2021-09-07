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Газета "Кишиневские новости"

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Как ураган «Ида» взвинтил цены на топливо в Молдове

Как ураган «Ида» взвинтил цены на топливо в Молдове
07 сентября
15:28 2021
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Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с разъяснениями относительно причин подорожания топлива в нашей стране.

«Биржевые цены на нефтепродукты, особенно на бензин, поднялись в связи с сокращением мировых поставок топлива из-за последствий урагана “Ида” на восточном побережье США, а также из-за задержки возобновления производства топлива в Мексиканском заливе», – на полном серьезе сообщается в пресс-релизе НАРЭ.

Смехотворное объяснение агентства могут принять лишь те, кто совсем уж плохо разбирается в географии. В самом деле: где Мексиканский залив и где мы? Может, все гораздо проще. И на самом деле нефтяной картель в нашей стране столь силен, что новой власти этот спрут не по зубам?

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