Постоянный представитель Международного валютного фонда в Молдове Ричард Чавани объяснил в интервью, почему он против снижения пенсионного возраста в нашей стране.

«Если понижать пенсионный возраст, сразу возникают две проблемы. Во-первых, снижается число работников, которые платят взносы в пенсионный фонд, что приводит к уменьшению общей суммы взносов. Во-вторых, растет доля пенсионных расходов в госбюджете в то время, как мобилизация доходов остается серьезной проблемой. Это подорвет устойчивость системы и окажет давление на госдолг. На наш взгляд, при обсуждении вопроса о снижении пенсионного возраста необходимо найти баланс между экономическими и социальными аргументами», – отметил Чавани в интервью изданию «NewsMaker».

Напомним, что ранее премьер Наталья Гаврилица дала понять о неизбежности увеличения возраста выхода на пенсию.