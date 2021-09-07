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Газета "Кишиневские новости"

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Почему МВФ не рекомендует властям Молдовы снижать пенсионный возраст

Почему МВФ не рекомендует властям Молдовы снижать пенсионный возраст
07 сентября
15:03 2021
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Постоянный представитель Международного валютного фонда в Молдове Ричард Чавани объяснил в интервью, почему он против снижения пенсионного возраста в нашей стране.

«Если понижать пенсионный возраст, сразу возникают две проблемы. Во-первых, снижается число работников, которые платят взносы в пенсионный фонд, что приводит к уменьшению общей суммы взносов. Во-вторых, растет доля пенсионных расходов в госбюджете в то время, как мобилизация доходов остается серьезной проблемой. Это подорвет устойчивость системы и окажет давление на госдолг. На наш взгляд, при обсуждении вопроса о снижении пенсионного возраста необходимо найти баланс между экономическими и социальными аргументами», – отметил Чавани в интервью изданию «NewsMaker».

Напомним, что ранее премьер Наталья Гаврилица дала понять о неизбежности увеличения возраста выхода на пенсию.

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