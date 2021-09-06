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Газета "Кишиневские новости"

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Гросу вслед за Санду требует тестировать учителей за их счёт

Гросу вслед за Санду требует тестировать учителей за их счёт
06 сентября
22:47 2021
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Спикер парламента согласен с решением НЧКОЗ обязать учителей проходить тестирование на коронавирус за свой счёт каждые две недели. В интервью порталу “Свободная Европа” Гросу заявил, что “речь о нашей безопасности, о безопасности наших детей”. В то же время председатель законодательного органа согласился с тем, что было бы правильно, чтобы педагоги, у которых есть противопоказания для вакцинирования, рассчитывали на то, что эти тесты за них оплатит государство. 

«Однако повторю: мы не должны обобщать эту тему, потому что речь о нашей безопасности, о наших детях. Хочу сказать, что мы как-то расслабились, думая, что летом число случаев сократилось, но осенью ситуация не будет столь же прекрасной», – сказал он. Ранее решение обязать педагогов делать тесты за свой счёт поддержала и Майя Санду.

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