Спикер парламента согласен с решением НЧКОЗ обязать учителей проходить тестирование на коронавирус за свой счёт каждые две недели. В интервью порталу “Свободная Европа” Гросу заявил, что “речь о нашей безопасности, о безопасности наших детей”. В то же время председатель законодательного органа согласился с тем, что было бы правильно, чтобы педагоги, у которых есть противопоказания для вакцинирования, рассчитывали на то, что эти тесты за них оплатит государство.

«Однако повторю: мы не должны обобщать эту тему, потому что речь о нашей безопасности, о наших детях. Хочу сказать, что мы как-то расслабились, думая, что летом число случаев сократилось, но осенью ситуация не будет столь же прекрасной», – сказал он. Ранее решение обязать педагогов делать тесты за свой счёт поддержала и Майя Санду.