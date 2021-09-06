С 6 сентября бельцкий хлебокомбинат поднял расценки на батоны «Городской» и «Утренний», а далее подорожают и другие хлебобулочные изделия. В рознице подорожание составило 25 банов (или 5,5 %). Другие производители также намерены повысить цены в ближайшее время, сообщает портал esp.md.

С понедельника отпускная цена на два популярных вида батонов увеличилась в связи с ростом цен на сырье. Об этом «СП» сообщил генеральный директор хлебокомбината Эдуард Грама.

«Мы произвели коррекцию [отпускной] цены „Городского“ батона на 11 банов и „Утреннего“ на 10 банов. В конечной (розничной) цене хлеб дороже на 25 банов. Связано это с увеличением цен на сырьё и вспомогательные продукты на рынке. Мука подорожала, зерно даже после урожая не падает в цене. Коррекцию цен на остальную продукцию мы будем производить поэтапно», — сообщил генеральный директор Бельцкого хлебокомбината Эдуард Грама.

Теперь «Городской» батон (нарезанный в упаковке) стоит 4,75 лея (было 4,50), а «Утренний» (без нарезки и упаковки) — 4,50 (было 4,25).

Также рост цен в ближайшее время ожидается и у других предприятий отрасли, в частности, у другого крупного бельцкого производителя — Baiur-Agro. Это подтвердил генеральный директор компании Юрий Банташ.

«Вы видите, какая сейчас тенденция. Цены по сравнению с прошлым годом на основное производственное сырье (пшеница, мука) не упали. Они уже сейчас, в сентябре, на уровне января прошлого года. Поэтому все производители неизбежно придут к повышению цен на конечный продукт. Вопрос только когда. Будут производиться расчеты. Наша компания в сентябре цену пока не меняет», — рассказал esp.md Юрий Банташ.

Последний раз цены на продукцию бельцкого хлебокомбината выросли в феврале этого года. Подорожание в среднем составило 3,5 %. Производитель тогда тоже обосновал своё решение ростом стоимости сырья. До этого некоторые виды хлебобулочных изделий дорожали в ноябре 2020 года.