Премьер Наталья Гаврилица заявила, что кабмин предложит новую концепцию пенсионной реформы в Молдове. Глава правительства уточнила, что выход на пенсию и ее размер будут завесить от страхового стажа.

«Мы в процессе анализа нескольких возможностей, что касается пенсионного возраста или пенсионного страхового стажа», – заявила Гаврилица.

В декабре 2020 года парламент одобрил законодательную инициативу ПСРМ, которая предусматривает снижение пенсионного возраста для женщин до 57 лет и для мужчин до 62 лет. Закон должен был вступить в силу с 1 января 2022 года.