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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове Закон о снижении пенсионного возраста может быть отменен

В Молдове Закон о снижении пенсионного возраста может быть отменен
06 сентября
22:37 2021
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Премьер Наталья Гаврилица заявила, что кабмин предложит новую концепцию пенсионной реформы в Молдове. Глава правительства уточнила, что выход на пенсию и ее размер будут завесить от страхового стажа.

«Мы в процессе анализа нескольких возможностей, что касается пенсионного возраста или пенсионного страхового стажа», – заявила Гаврилица.

В декабре 2020 года парламент одобрил законодательную инициативу ПСРМ, которая предусматривает снижение пенсионного возраста для женщин до 57 лет и для мужчин до 62 лет. Закон должен был вступить в силу с 1 января 2022 года.

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