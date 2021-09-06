Фракция Блока коммунистов и социалистов выдвинула инициативу о семейном капитале, размер которого может достичь семи средних зарплат.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов зарегистрировали в парламенте законопроект о семейном капитале. Авторы предлагают, чтобы правом на его получение пользовались дети граждан Молдовы, родившиеся после 1 января 2020 года.

Согласно инициативе, средства могут быть использованы при достижении ребенком трех лет. До тех пор деньги будут храниться на специальном счете Национальной кассы социального страхования.

Номинальный размер семейного капитала будет зависеть от количества несовершеннолетних детей – родных или приемных, воспитываемых в семье новорожденного.

Сумма семейного капитала при рождении первого ребенка составит 3 средние зарплаты по экономике за предыдущий год. За второго – пять, за третьего и последующих – 7 зарплат. Семейный капитал не замещает иные выплаты, льготы и пособия.

Авторы считают, что внедрение семейного капитала необходимо для обеспечения достойной жизни подрастающего поколения, а также стимулирования рождаемости в Молдове.