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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове в 2021 году сезон охоты может не открыться

06 сентября
22:22 2021
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Министерство окружающей среды воздерживается от объявления даты начала сезона охоты на 2021-2022 года. Согласно главе ведомства Юлиане Кантаражиу, руководство департамента запросило у подчиненных департаментов всю информацию о количестве охотников, анализе финансовых расходов публичных средств, в том числе и о стоимости услуг.

Согласно министру, после анализа полученной информации будет принято решение об открытии сезона охоты в Молдове.

На вопрос портала vînătorul.md, когда это произойдет, чиновник отказалась назвать точную дату, сославшись на недополученные документы.

Кантаражиу также подчеркнула, что решение об открытии сезона и анализе ситуации взаимозависимы. Уточним, что сезон охоты должен был начаться 15 августа.

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