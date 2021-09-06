Секретариат законодательного органа РМ, по поручению Гросу, отказался направлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу РФ. Об этом в социальной сети рассказал руководитель группы дружбы парламента Республики Молдова с Федеральным собранием Российской Федерации председатель ПСРМ Игорь Додон. Он пояснил, что в молдавском парламенте отказ объяснили «загруженной рабочей повесткой».

«Непонятно, о какой «загруженной повестке» идёт речь и почему на поездку в Румынию в начале сентября у руководства парламента нашлось время поехать в широком составе во главе со спикером Гросу.

Считаю приведенный «аргумент» надуманным и полагаю, что новая власть в лице партии Майи Санду и ее представителей в парламенте намеренно торпедирует двусторонние отношения с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией», – считает Игорь Додон.

Отметим, что все предыдущие годы Республика Молдова неизменно отправляла наблюдателей на президентские и парламентские выборы в России, и аналогичным образом поступали российские коллеги.

Игорь Додон призвал руководство парламента Молдовы изменить свое решение и делегировать депутатов, тем более что молдавская сторона не несет никаких финансовых затрат – их полностью покрывает принимающая сторона.