6 сентября состоялось заседание Политического исполкома Партии социалистов Республики Молдова, где были обсуждены различные вопросы и приняты многие важные решения.

Были рассмотрены некоторые аспекты партийной организационной работы, намечен ряд действий, которые необходимо предпринять в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Было решено усилить центральный штаб партии. Так, Максим Лебединский будет отвечать за правовые вопросы, а Ольга Чеботарь, бывший вице-премьер по реинтеграции, за внешние связи ПСРМ.

Члены Исполнительного комитета считают, что последние решения, принятые новой властью, негативно влияют на население страны. Особое беспокойство вызывает тревожная тенденция к росту цен на большинство товаров, в том числе на топливо, что имеет отрицательные последствия и вызывает недовольство граждан.

«Мы также видим недостатки в методах борьбы с пандемическим кризисом. В то время как правящий режим организует парады и концерты, на которые тратит миллионы леев из госбюджета, работники сферы образования вынуждены из своего кармана оплачивать тесты на COVID-19.

Исполком решил созвать в конце этой недели заседание Республиканского совета ПСРМ, в чью повестку дня будет включено решение о созыве съезда партии, который планируется организовать до конца текущего года», – говорится в заявлении Политисполкома ПСРМ.