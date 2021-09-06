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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове учителя должны тестироваться на COVID-19 за свой счет

В Молдове учителя должны тестироваться на COVID-19 за свой счет
06 сентября
21:47 2021
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Сотрудники сферы образования должны будут тестироваться за собственный счет или представить сертификат о вакцинации. Министр здравоохранения Алла Немеренко заявила на неофициальной встрече с профильным профсоюзом, что иное решение, чем принятое 23 августа, не могло быть одобрено, а причиной является тревожная статистика новых случаев заболевания, а также неблагоприятный прогноз на сентябрь-октябрь.

«Управление ситуации с пандемией не может происходить по модели исключений, у нас есть бесплатная вакцина для всех желающих, а тем, кто не желает, это право будет соблюдено, но для защиты детей и их самих, они должны будут представить отрицательный результат теста авторизованной лаборатории», – отметила министр.

Немеренко подчеркнула, что государство не может себе позволить покрыть расходы на проведение тестов для сотрудников сферы образования, так как уже представляет вакцину бесплатно.

«Также это несправедливо по отношению к налогоплательщику, который уже вакцинировался или другим категориям, например, медиками, которые ежедневно подвергались риску заразиться на рабочем месте. Государство предоставило возможность вакцинироваться одними из первых, но не может обеспечить и тестирование», – сказала министр.

Между тем, представители профсоюза образования повторно заявили требование изменить или отменить решение национальной комиссии по здравоохранению от 23 августа, обязывающее педагогов платит за тестирование на коронавирус.

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