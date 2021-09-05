В Черногории прошли агрессивные митинги против интронизации нового митрополита Сербской православной церкви, сообщает Reuters.

Жители черногорского города Цетин попытались сорвать церемонию интронизации Черногорско-Приморского митрополита Иоанникия, епископа сербской православной церкви. Протестующие вступили в бой с силами правопорядка. Полиция ответила слезоточивым газом. Несколько десятков человек арестованы, по меньшей мере 20 получили травмы. Среди задержанных оказался советник президента. Сам президент, Мило Джуканович, поддержал демонстрантов, заявив, что нельзя допустить церемонии. Черногория отделилась от Сербии в 2006 году, однако церковь осталась едина, из-за чего в Черногории периодически продолжают вспыхивать конфликты на почве этноса. С баррикад протестующие скандировали лозунг «Это не Сербия».