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Газета "Кишиневские новости"

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Тысячи убитых в Эфиопии в новом витке гражданской войны

Тысячи убитых в Эфиопии в новом витке гражданской войны
05 сентября
23:47 2021
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Тысячи человек погибли в очередном столкновении военных Эфиопии и Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ), пишет ВВС.

Конфликт между центральным правительством Эфиопии и НФОТ, начавшийся в 70-х годах, разгорелся с новой силой в ноябре 2020. Вооруженные столкновения оставляют после себя разоренные земли и голодающих гражданских. Лидеры Тыграйских сил сопротивления заявили, что они убили 3 073 «врага». Командование Армии Эфиопии утверждает, что им удалось уничтожить 5 600 повстанцев. Убедиться наверняка в достоверности предоставленных СМИ данных не представляется возможным. Связь в регионе оборвана. Война между правительством нынешнего премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али и НФОТ привела к массовому переселению мирных жителей, многие из которых ищут укрытие в Судане. Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в военных преступлениях.

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