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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 сентября 259161 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 5 сентября 259161 излечившийся
05 сентября
18:41 2021
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На сегодняшний день в стране 259161 человек прошел лечение и 6436 умерли от инфекции COVID-19.    

На 5 сентября в Молдове подтверждены 270219 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2820 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15943 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1089 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 160 в крайне тяжелом состоянии(21 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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