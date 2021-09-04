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Газета "Кишиневские новости"

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Новая Зеландия объявляет войну терроризму

04 сентября
20:46 2021
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Премьер-министр Новой Зеландии намерена усилить меры по борьбе с терроризмом, в связи с пятничной атакой.

В прошедшую пятницу в Окленде, Новая Зеландия, шриланкиец совершил вооруженное нападение в супермаркете. Как сообщают правоохранительные органы, террорист был сторонником идей исламского государства, экстремистской террористической организации, и прибыл в Новую Зеландию в 2011 году в статусе беженца. Полицейские были вынуждены стрелять на поражение, после того как он напал на семерых человек с ножом. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала случившееся террористической атакой и заявила, что государство обязано принять соответствующие меры для борьбы с подобными преступлениями.

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