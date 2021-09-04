Премьер-министр Новой Зеландии намерена усилить меры по борьбе с терроризмом, в связи с пятничной атакой.

В прошедшую пятницу в Окленде, Новая Зеландия, шриланкиец совершил вооруженное нападение в супермаркете. Как сообщают правоохранительные органы, террорист был сторонником идей исламского государства, экстремистской террористической организации, и прибыл в Новую Зеландию в 2011 году в статусе беженца. Полицейские были вынуждены стрелять на поражение, после того как он напал на семерых человек с ножом. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала случившееся террористической атакой и заявила, что государство обязано принять соответствующие меры для борьбы с подобными преступлениями.