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Газета "Кишиневские новости"

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Панджшер не сдается талибам

Панджшер не сдается талибам
04 сентября
20:41 2021
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Афганская провинция Панджшер продолжает сражаться с талибами, сообщает ВВС.

Пока американские войска спешно покидали территорию Афганистана, талибы успели захватить страну, вернув себе власть меньше чем за месяц. Но одна небольшая провинция отказывается сдаваться. Панджшер – небольшой уголок, скрытый в горах, севернее Кабула с населением около 170 тыс. человек. Сопротивление, состоящее из бывших военных, возглавляет Ахмад Масуд, сын Панджшерского тигра, полевого командира Ахмада Шаха Масуда, известного борьбой с советами в 80-е и Талибаном в 90-е годы. Осада долины продолжается. Талибы оборвали линии высоковольтных проводов, ведущие в Панджшер, оставив местных без сотовой связи, интернета и электричества. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, также один из лидеров сопротивления, заявил, что борьба с Талибаном не проста, но они не намерены сдаваться. Салех отправил корреспондентам ВВС видео, на котором заявил, что не покидал страну.

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