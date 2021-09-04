Афганская провинция Панджшер продолжает сражаться с талибами, сообщает ВВС.

Пока американские войска спешно покидали территорию Афганистана, талибы успели захватить страну, вернув себе власть меньше чем за месяц. Но одна небольшая провинция отказывается сдаваться. Панджшер – небольшой уголок, скрытый в горах, севернее Кабула с населением около 170 тыс. человек. Сопротивление, состоящее из бывших военных, возглавляет Ахмад Масуд, сын Панджшерского тигра, полевого командира Ахмада Шаха Масуда, известного борьбой с советами в 80-е и Талибаном в 90-е годы. Осада долины продолжается. Талибы оборвали линии высоковольтных проводов, ведущие в Панджшер, оставив местных без сотовой связи, интернета и электричества. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, также один из лидеров сопротивления, заявил, что борьба с Талибаном не проста, но они не намерены сдаваться. Салех отправил корреспондентам ВВС видео, на котором заявил, что не покидал страну.