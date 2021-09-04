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Газета "Кишиневские новости"

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В Хитроу люди теряют сознание в бесконечных очередях

В Хитроу люди теряют сознание в бесконечных очередях
04 сентября
20:36 2021
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Представители лондонского аэропорта Хитроу обвинили пограничную полицию в многочасовых очередях на прилете, передает ВВС.

Публикации в социальных сетях запечатлели бесконечные очереди в лондонском аэропорту. Путешественники жаловались, что были вынуждены несколько часов ожидать возможности пройти паспортный контроль. Некоторые пользователи Твиттера жаловались в социальной сети на слабую вентиляцию. Также появлялись публикации о том, что люди падают в обморок. Представитель Хитроу принес свои извинения путешественникам и возложил всю ответственность за случившееся на пограничную полицию. Он также заявил, что руководство аэропорта увеличило количество сотрудников и проблема очередей на прилете будет решена в ближайшее время.

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