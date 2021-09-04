Представители лондонского аэропорта Хитроу обвинили пограничную полицию в многочасовых очередях на прилете, передает ВВС.

Публикации в социальных сетях запечатлели бесконечные очереди в лондонском аэропорту. Путешественники жаловались, что были вынуждены несколько часов ожидать возможности пройти паспортный контроль. Некоторые пользователи Твиттера жаловались в социальной сети на слабую вентиляцию. Также появлялись публикации о том, что люди падают в обморок. Представитель Хитроу принес свои извинения путешественникам и возложил всю ответственность за случившееся на пограничную полицию. Он также заявил, что руководство аэропорта увеличило количество сотрудников и проблема очередей на прилете будет решена в ближайшее время.