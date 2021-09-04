На сегодняшний день в стране 258849 человек прошли лечение и 6426 умерли от инфекции COVID-19.

На 4 сентября в Молдове подтверждены 269986 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2821 человек с легкой формой COVID-19 проходит лечение на дому, еще 15970 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1160 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 165 в крайне тяжелом состоянии(21 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).