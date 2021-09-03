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Газета "Кишиневские новости"

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Люди Гимпу пришлись ко «двору» Гаврилицы и Санду

Люди Гимпу пришлись ко «двору» Гаврилицы и Санду
03 сентября
20:35 2021
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В соответствии с приказом министра финансов Думитру Будянского, депутат ПДС Игорь Талмазан назначен директором Таможенной службы.

В 2019 году Талмазан занимал должность главы контрольного управления при премьер-министре Майе Санду.

Игорь Талмазан был муниципальным советником от ЛП и выдвиженцем партии Михая Гимпу, занимая пост зам. министра окружающей среды, а также главы Государственной экологической инспекции.

Талмазан является юристом по профессии, а согласно декларации об имуществе он не имеет недвижимости и владеет всего лишь двумя автомобилями. Также он собственник компании „SQS Group”, специализирующейся на грузоперевозках и торговле. В 2020 году фирма зарегистрировала продажи на 13,8 млн леев.

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