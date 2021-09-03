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Газета "Кишиневские новости"

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Минздрав Молдовы раздувает штаты чиновников

Минздрав Молдовы раздувает штаты чиновников
03 сентября
20:30 2021
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После увеличения числа сотрудников Минздрава Немеренко пополнила штаты и в Центре по госзакупкам в здравоохранении.

В Центре по госзакупкам в здравоохранении будет работать больше сотрудников. Правительство одобрило соответствующее решение. Так, если до сих пор в ведомстве получали зарплату 23 человека, теперь их будет 30. Министр здравоохранения Алла Немеренко считает, что благодаря этим изменениям станет возможным усиление деятельности Центра.

Кроме того, в ведомстве по госзакупкам введена новая должность зам. директора.

Напомним, что 25 августа правительство одобрило решение о деятельности министерства здравоохранения, которое предусматривает удвоение числа сотрудников ведомства.

«В результате многочисленных реформ Минздрава в ведомстве осталось 40 сотрудников, что не позволяет эффективно работать», – объясняла расширение штатов Немеренко.

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