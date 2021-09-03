После увеличения числа сотрудников Минздрава Немеренко пополнила штаты и в Центре по госзакупкам в здравоохранении.

В Центре по госзакупкам в здравоохранении будет работать больше сотрудников. Правительство одобрило соответствующее решение. Так, если до сих пор в ведомстве получали зарплату 23 человека, теперь их будет 30. Министр здравоохранения Алла Немеренко считает, что благодаря этим изменениям станет возможным усиление деятельности Центра.

Кроме того, в ведомстве по госзакупкам введена новая должность зам. директора.

Напомним, что 25 августа правительство одобрило решение о деятельности министерства здравоохранения, которое предусматривает удвоение числа сотрудников ведомства.

«В результате многочисленных реформ Минздрава в ведомстве осталось 40 сотрудников, что не позволяет эффективно работать», – объясняла расширение штатов Немеренко.