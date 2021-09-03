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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове могут ввести более жесткие ограничения против COVID-19

В Молдове могут ввести более жесткие ограничения против COVID-19
03 сентября
20:25 2021
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Премьер Наталья Гаврилица потребовала проведения заседания комиссии по общественному здоровью, чтобы ввести новые противоэпидемиологические ограничения. Об этом в начале заседания правительства заявила Гаврилица, объяснив эту меру увеличивающимся числом новых случаев COVID-19.

«Госпожа Немеренко, требую проведения нового заседания комиссии, на котором обсудим четкие правила для публичного и частного секторов. Обращаюсь к остальным министрам поддержать граждан и предпринимателей, если решения комиссии повлияют на их деятельность», – заявила Гаврилица.

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