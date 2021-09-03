Игорь Додон обратился с поздравлением ко всем действующим и бывшим военнослужащим в связи с 30-летием создания Национальной армии.

«Хотя мы небольшая, мирная и нейтральная страна, Национальная армия служит гарантом спокойной жизни и защиты наших граждан. Армия также является атрибутом государства, фундаментальным институтом любой страны, предметом для гордости народа.

В свою очередь, государство должно обеспечить достойные условия жизни военнослужащих, офицеров Национальной армии. Модернизация Вооруженных сил должна начаться с создания хороших условий жизни военнослужащих. Поэтому государство должно уделять больше внимания повышению зарплаты офицерам и обеспечению их служебным жильем», – говорится в обращении Игоря Додона.