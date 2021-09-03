На сегодняшний день в стране 258410 человек прошли лечение и 6419 умерли от инфекции COVID-19.

На 3 сентября в Молдове подтверждены 269602 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2596 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16037 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1160 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 165 в крайне тяжелом состоянии (21 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).