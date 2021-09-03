Депутат Блока коммунистов и социалистов Григоре Новак потребовал объяснений у президента страны Майи Санду, премьера Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу относительно декларации о гарантиях приема беженцев из Афганистана. Парламентарий обратился к ним с рядом вопросов:

1. Кто уполномочил правительство Молдовы подписывать 29 августа декларацию, которой наша страна берет на себя обязательство принимать афганских беженцев?

2. Что предпримут кишиневские власти в условиях, когда Совет Европы потребовал у своих членов, в том числе и Молдовы, принять беженцев из Афганистана?

3. Сколько беженцев намерен принять нынешний кишиневский режим?

4. Где в Молдове будут размещены афганские беженцы?

5. На какие средства будут содержаться афганские беженцы?

6. Почему не проконсультировались с гражданами при принятии решения об афганских беженцах?

7. Кто возьмет на себя все риски, включая касающиеся национальной безопасности и общественного порядка, в случае приема афганских беженцев?

«Граждане Молдовы вправе получить всю эту информацию. Жду письменного ответа в установленные законом сроки. В противном случае мы потребуем парламентских слушаний по данной теме», – сказала Новак.

Уточним, что и Украина, наряду с Молдовой, подписала упомянутую декларацию, а недавно в соседнюю страну прибыли первые 133 афганца, которых разместили в Одессе.