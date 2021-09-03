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Газета "Кишиневские новости"

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Санду и Гаврилица должны будут ответить на неудобные вопросы

Санду и Гаврилица должны будут ответить на неудобные вопросы
03 сентября
16:25 2021
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Депутат Блока коммунистов и социалистов Григоре Новак потребовал объяснений у президента страны Майи Санду, премьера Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу относительно декларации о гарантиях приема беженцев из Афганистана. Парламентарий обратился к ним с рядом вопросов:

1. Кто уполномочил правительство Молдовы подписывать 29 августа декларацию, которой наша страна берет на себя обязательство принимать афганских беженцев?

2. Что предпримут кишиневские власти в условиях, когда Совет Европы потребовал у своих членов, в том числе и Молдовы, принять беженцев из Афганистана?

3. Сколько беженцев намерен принять нынешний кишиневский режим?

4. Где в Молдове будут размещены афганские беженцы?

5. На какие средства будут содержаться афганские беженцы?

6. Почему не проконсультировались с гражданами при принятии решения об афганских беженцах?

7.    Кто возьмет на себя все риски, включая касающиеся национальной безопасности и общественного порядка, в случае приема афганских беженцев?

«Граждане Молдовы вправе получить всю эту информацию. Жду письменного ответа в установленные законом сроки. В противном случае мы потребуем парламентских слушаний по данной теме», – сказала Новак.

Уточним, что и Украина, наряду с Молдовой, подписала упомянутую декларацию, а недавно в соседнюю страну прибыли первые 133 афганца, которых разместили в Одессе.

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