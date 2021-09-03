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Газета "Кишиневские новости"

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Санду за обязанность учителей тестироваться на COVID-19 за свой счёт

Санду за обязанность учителей тестироваться на COVID-19 за свой счёт
03 сентября
11:55 2021
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Решение обязать учителей делать раз в две недели тесты на коронавирус за свой счёт – правильное, считает Майя Санду. Об этом она заявила в рамках передачи на частном телеканале.  

«Это естественно, чтобы те, кто не вакцинировался, платили за тесты», – сказала глава государства, полностью поддержав постановление НЧКОЗ. Санду также призвала “не спекулировать” и “не уделять столь большое внимание” заявлению Натальи Гаврилицы о том, что невакцинированные учителя должны искать другую работу, отметив, что премьер просто ошиблась, а ошибки свойственны всем. Напомним, решение Национальной комиссии по общественному здоровью вызвало недовольство педагогов и всего общества. Некоторые учителя уже написали заявления об увольнении. Социалисты оспорили постановление НЧКОЗ в суде. Председатель ПСРМ Игорь Додон выразил уверенность в том, что тесты должны оплачивать не сотрудники школ, а государство.

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