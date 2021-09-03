Нынешняя власть должна профессионально заниматься мониторингом формирования цен в Молдове. Об этом заявил в эфире общественного телевидения Гагаузии председатель ПСРМ Игорь Додон.

Лидер социалистов отметил, что для предупреждения спекуляций при формировании цен нужно строго отслеживать действия участников рынка. Додон напомнил, что будучи министром экономики, еженедельно занимался мониторингом цен и анализом причин их роста.

«Есть несколько блоков, где нужен профессиональный подход. Это рост цен, и не только на энергоресурсы. У нас хороший урожай, но цена на растительное масло не снизилась. Значительно выросли цены на стройматериалы. Все, кто делает ремонт, чувствуют это. Так что одним из блоков является сдерживание цен. Как мы справлялись? Будучи министром экономики, вместе с министром финансов, с главами таможни, налоговой, Нацбанка анализировали рост цен на каждый товар и его причины. Таким образом, выявляли, где есть спекуляция и где спрос опережает предложение. Этим должно заниматься правительство», – заявил Додон.

Напомним, премьер Наталья Гаврилица заявила, что рост цен в Молдове связан с ростом на международных рынках. Глава кабмина считает, что рост цен способствует росту экономики.