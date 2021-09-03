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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду: У нас сегодня нет правового государства

Майя Санду: У нас сегодня нет правового государства
03 сентября
11:50 2021
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Президент Майя Санду заявила, что в Молдове не существует правового государства, несмотря на то, что вся власть в стране принадлежит ПДС.

Санду сделала это заявление в ответ на критику со стороны гражданского общества, которое недовольно спешкой, с которой депутаты проголосовали  за пакет законов в области юстиции.

«У нас сегодня нет правового государства, чтобы появилось гражданское общество и сказало о том, что мы угрожаем независимости правового государства. Мы на этапе создания правового государства. Мы его создадим и только тогда будем заботиться, чтобы правовое государство не поддавалось влиянию политиков», – сказала Санду.

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