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Газета "Кишиневские новости"

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Кто считает, что в Приднестровье была военная агрессия России

Кто считает, что в Приднестровье была военная агрессия России
03 сентября
11:50 2021
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После встречи с молдавским президентом 11 августа зам. главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что решение конфликта на Днестре является внутренней проблемой Молдовы, зависящей от договоренностей Кишинева и Тирасполя.

«Молдова и Приднестровье должны достичь договоренности (…) Как и раньше, мы не намереваемся выдвигать собственные условия для урегулирования конфликта. Это не наше дело, это ваше дело», – ответил российский чиновник на вопрос журналиста.

Однако Майя Санду в ходе интервью 2 сентября телеканалу PRO TV Chișinău заявила, что приднестровский конфликт является войной, которую организовали те, кто не желал видеть Молдову независимой, согласившись с утверждением ведущей о том, что речь идет о Российской Федерации.

Также Санду сослалась на иски молдавских граждан в ЕСПЧ по приднестровской проблематике, отметив, что в этих решениях ответственность возлагается на Россию.

Отметим, что встреча Майи Санду и Дмитрия Козака состоялась в Кишиневе 11 августа по приглашению молдавской стороны.

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