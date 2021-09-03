После встречи с молдавским президентом 11 августа зам. главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что решение конфликта на Днестре является внутренней проблемой Молдовы, зависящей от договоренностей Кишинева и Тирасполя.

«Молдова и Приднестровье должны достичь договоренности (…) Как и раньше, мы не намереваемся выдвигать собственные условия для урегулирования конфликта. Это не наше дело, это ваше дело», – ответил российский чиновник на вопрос журналиста.

Однако Майя Санду в ходе интервью 2 сентября телеканалу PRO TV Chișinău заявила, что приднестровский конфликт является войной, которую организовали те, кто не желал видеть Молдову независимой, согласившись с утверждением ведущей о том, что речь идет о Российской Федерации.

Также Санду сослалась на иски молдавских граждан в ЕСПЧ по приднестровской проблематике, отметив, что в этих решениях ответственность возлагается на Россию.

Отметим, что встреча Майи Санду и Дмитрия Козака состоялась в Кишиневе 11 августа по приглашению молдавской стороны.