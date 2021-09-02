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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Нынешняя власть повторит судьбу альянсов за евроинтеграцию

Додон: Нынешняя власть повторит судьбу альянсов за евроинтеграцию
02 сентября
20:30 2021
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Ряд беззаконий, совершаемых властью, может закончиться отменой выборов, если ей не понравятся их результаты,- заявил председатель ПСРМ.

Председатель ПСРМ Игорь Додон считает, что нынешняя власть повторит судьбу альянсов за евроинтеграцию, а разочарование граждан будет намного большим, чем ожидания, от ПДС и нынешней главы государства.

Игорь Додон заявил в эфире общественного телевидения Гагаузии о том, что нынешнее руководство страны, молчаливо поддерживаемое западными силами, создаёт опасный прецедент, а творимые беззакония могут завершиться отменой выборов, если их результаты не устроят Майю Санду, Игоря Гросу или Наталью Гаврилица.

«Знаете чем опаснее нынешняя власть по сравнению с Плахотнюком? У Плахотнюка тоже было 60 депутатов из разных партий и он управлял как хотел. Теперь ещё хуже, потому что Плахотнюк всегда боялся и смотрел, что скажет Брюссель и Запад. Брюссель и Запад мониторили, как соблюдались нормы правового государства и Конституции. Нынешней власти все равно. Брюссель и Запад молчат. Если бы ПСРМ позволяла себе то, что сегодня творит ПДС, уверяю, ЕС и США включили бы нас в список государств под санкциями. Если бы позволили себе изменить закон, чтобы назначить родственников, все были бы на баррикадах. А теперь видим, что Запад молчит.

Это большая опасность. Потому что все происходит с молчаливого согласия Запада. И это будет иметь последствия, потому что беззакония провоцируют другие беззакония. Мы может оказаться в ситуации, когда отменять выборы, если победят те, кто не нравится президенту или руководству парламента, или премьеру. Это очень опасно», – заявил Игорь Додон.

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