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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: Тесты учителей на COVID-19 должно оплачивать государство

Додон: Тесты учителей на COVID-19 должно оплачивать государство
02 сентября
20:29 2021
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Решение обязать учителей тестироваться на коронавирус за свой счёт каждые две недели – серьёзная ошибка власти. Этого нельзя допустить, считает председатель ПСРМ Игорь Додон. В программе «Интервью недели» на общественном телеканале Гагаузии GRT он выразил уверенность в том, что суд аннулирует скандальное постановление – накануне социалисты обжаловали его.  

«Нельзя заставлять людей вакцинироваться. Вакцинация должна быть добровольной, а если это бюджетные работники с повышенным уровнем риска – тесты должны быть за счёт государства, как во многих странах. Это нужно обеспечить», – сказал он. Ранее стало известно, что ПСРМ обжаловала в суде решение о тестировании учителей на коронавирус за их счёт. 

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