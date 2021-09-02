Председатель ПСРМ Игорь Додон отправился 2 сентября в Гагаузскую автономию, где провел встречи с местными штабами ПСРМ в Комрате, Чадыр-Лунге и Вулканештах. Главной темой состоявшихся бесед стали выборы в Народное собрание Гагаузии, намеченные на 19 сентября.

«Считаю предстоящее голосование очень важным как для автономии, так и для Молдовы в целом. Блок коммунистов и социалистов, как и на прошедших парламентских выборах, пойдет единым списком, выдвинет кандидатов в 21 избирательном округе и дополнительно окажет помощь целому ряду независимых кандидатов, которые баллотируются с нашей политической поддержкой.

Очень важно по результатам этих выборов добиться консолидации здоровых сил и создать большинство в региональном парламенте нового созыва, тем более с учетом растущего давления на Гагаузскую автономию со стороны высшего руководства Республики Молдова и представителей правящей ПДС»,- заявил Додон.