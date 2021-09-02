На сегодняшний день в стране 257984 человека прошли лечение и 6411 умерли от инфекции COVID-19.

На 2 сентября в Молдове подтверждены 268892 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2533 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15586 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1015 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 81 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).