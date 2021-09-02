Пятница, 3 сентября 2021, 04:56

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 сентября 257984 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 2 сентября 257984 излечившихся
02 сентября
20:20 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 257984 человека прошли лечение и 6411 умерли от инфекции COVID-19.    

На 2 сентября в Молдове подтверждены 268892 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2533 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15586 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1015 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 81 в крайне тяжелом состоянии(6 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,650,00%
EUR20,97+0,06%
GBP24,44+0,06%
UAH0,650,00%
RON4,25+0,07%
RUB0,24+0,04%

Курсы валют в MDL на 03.09.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд