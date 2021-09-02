Драматическая ситуация на реке Днестр. Уровень воды с каждым днем снижаются и появляются островки. Видеокадры с места событий опубликовал депутат Блока коммунистов и социалистов Григоре Новак, который рассказал, что Молдова столкнётся с экологическим кризисом и отсутствием питьевой воды, если Украина не остановит работы в районе Новоднестровска.

Парламентарий уточнил, что хотя президент Майя Санду провела две встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, она ни разу не обсудила ситуацию вокруг реки Днестр. Фракция Блока коммунистов и социалистов на первом же заседании потребует проведения слушаний по данной теме, отметил Новак.

В августе Украина запустила четвертую турбину гидроэлектростанции в районе Новоднестровска, за которой последуют еще три. Экологи предупреждают, что при продолжении работ Молдове грозит экологическая катастрофа и дефицит питьевой воды.