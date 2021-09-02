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Газета "Кишиневские новости"

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Стурза: В Молдове ожидается тотальный рост цен

Стурза: В Молдове ожидается тотальный рост цен
02 сентября
13:29 2021
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Бывший премьер Ион Стурза заявил, что ожидает значительного роста цен на хлебобулочные изделия, несмотря на рекордный урожай. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Europa Liberă».

«Очень плохие новости. Очень сильно вырастут цены на хлебобулочные изделия. Цены на международных рынках растут. Даже несмотря на большой урожай в Молдове, он помещается в два корабля в Констанце. Его могут вывезти за ночь, потому что разница в цене двойная и понятно, что продадут там, где выгоднее. Как защитить социально-уязвимые слои населения? Вызовы большие», – заявил Стурза.

Он также предупредил о неизбежном росте цен на природный газ, стоимость которого может удвоиться или утроиться.

Ранее глава компании “Moldovagaz” Вадим Чебан заявил, что осенью ожидается существенное увеличение цен на природный газ.

Отметим, что с начала года значительно увеличились цены на топливо. Так, бензин марки A 95 стоит 20,45 леев, что на 32% дороже, чем в конце 2020 года.

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