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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 сентября 257672 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 сентября 257672 излечившихся
01 сентября
19:19 2021
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На сегодняшний день в стране 257672 человека прошли лечение и 6406 умерли от инфекции COVID-19.    

На 1 сентября в Молдове подтверждены 268105 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2386 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16139 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1143 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 115 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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