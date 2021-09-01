На сегодняшний день в стране 257672 человека прошли лечение и 6406 умерли от инфекции COVID-19.

На 1 сентября в Молдове подтверждены 268105 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2386 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16139 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1143 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 115 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).