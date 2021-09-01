На сегодняшний день в стране 257434 человека прошли лечение и 6401 умер от инфекции COVID-19.

На 31 августа в Молдове подтверждены 267526 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2413 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16347 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1120 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 116 в крайне тяжелом состоянии(13 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).