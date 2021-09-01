В ресторанах и барах страны вводится обязательство представлять сертификат о вакцинации или тест. Об этом сообщил министр экономики Серджиу Гайбу в ходе встречи с представителями HORECA, которая состоялась сегодня.

Сотрудники, которые трудятся в сфере HORECA и торговли должны представить документ, подтверждающий факт вакцинации, или отрицательный тест на SARS-CoV-2 или справку о наличии антител. Также администраторы заведений будут принимать решения об объявлении заведения ”COVID free”, что позволить принимать вакцинированных клиентов или предоставивших отрицательные тесты на наличие коронавируса. В остальных случаях рестораны и бары должны ограничить доступ клиентов в заведения, указывается в пресс – сообщении министерства экономики.

Чиновники уточнили, что соответствующие меры касаются заведений общественного питания, частных мероприятий, организованных в заведениях, сотрудников, занятых в сфере торговли и т.д.