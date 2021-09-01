Несостыковки в заявлениях премьера Натальи Гаврилица. В ходе передачи на телеканале TV8 глава кабинета министров заявила, что якобы не указала машину мужа в декларации об имуществе потому, что уже находилась в разводе.

В то же время в последней своей декларации, поданной в Национальное агентство по неподкупности 22 июля 2021 года, премьер указала зарплату мужа, которую он получил в качестве советника фракции ПДС в парламенте.