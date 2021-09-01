Сегодняшнее поколение студентов будет представлять молдавское общество завтрашнего дня, наше общее будущее. Об этом заявил председатель ПСРМ по случаю начала учебного года.

По его словам, люди ждут чтобы учебный процесс с 1 сентября приблизился к той норме, которая существовала до пандемии.

«После полутора лет опыта накопленного системой здравоохранения, и благодаря значительно более высокому проценту иммунизации наших людей, в том числе благодаря вакцинам, мы сегодня ожидаем, что учебный процесс вернется к форме и качеству прошлых лет, когда ученики и учителя общались напрямую в классах, когда родители могли свободно ходить на работу, а школы действительно были вторым домом для десятков тысяч детей», – отметил Додон.

Председатель ПСРМ считает, что качество обучения должно быть главным приоритетом для правительства. Игорь Додон пояснил, что общество не должно позволить, чтобы кто-либо в правительстве из-за неумения найти решения пожертвовал школьным образованием.

«Все мы знаем, что сегодняшнее поколение студентов будет представлять молдавское общество завтрашнего дня, наше общее будущее. И мы хотим образованного, компетентного и ответственного общества будущего. Вот почему качество обучения должно быть главным приоритетом для правительства, и к любым злоупотреблениям, которые приводят к блокировке нормального учебного процесса, нужно подходить очень критически. Мы не можем позволить, чтобы кто-либо в правительстве из-за отсутствия решений пожертвовал школьным образованием и несправедливо отнесся к учащимся, родителям, учителям и школьным работникам, сделав их жертвами неверных решений», – написал Додон в социальной сети.

Напомним, что в нынешнем году младший сын супругов Додон – Никушор – впервые переступил порог школы. В то же время старший сын Влад уже стал студентом, поступив в два вуза: один в России, другой в Китае – на факультет астрофизики.

«Я очень хорошо понимаю эмоции и переживания родителей, которые всем сердцем хотят, чтобы в школах страны была привычная атмосфера. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает и те, кто позволяют себе злоупотребления в отношении учителей, добровольно откажутся от них», – написал в заключение Додон.