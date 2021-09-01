Додон: Качество обучения должно быть приоритетом для правительства
Сегодняшнее поколение студентов будет представлять молдавское общество завтрашнего дня, наше общее будущее. Об этом заявил председатель ПСРМ по случаю начала учебного года.
По его словам, люди ждут чтобы учебный процесс с 1 сентября приблизился к той норме, которая существовала до пандемии.
«После полутора лет опыта накопленного системой здравоохранения, и благодаря значительно более высокому проценту иммунизации наших людей, в том числе благодаря вакцинам, мы сегодня ожидаем, что учебный процесс вернется к форме и качеству прошлых лет, когда ученики и учителя общались напрямую в классах, когда родители могли свободно ходить на работу, а школы действительно были вторым домом для десятков тысяч детей», – отметил Додон.
Председатель ПСРМ считает, что качество обучения должно быть главным приоритетом для правительства. Игорь Додон пояснил, что общество не должно позволить, чтобы кто-либо в правительстве из-за неумения найти решения пожертвовал школьным образованием.
«Все мы знаем, что сегодняшнее поколение студентов будет представлять молдавское общество завтрашнего дня, наше общее будущее. И мы хотим образованного, компетентного и ответственного общества будущего. Вот почему качество обучения должно быть главным приоритетом для правительства, и к любым злоупотреблениям, которые приводят к блокировке нормального учебного процесса, нужно подходить очень критически. Мы не можем позволить, чтобы кто-либо в правительстве из-за отсутствия решений пожертвовал школьным образованием и несправедливо отнесся к учащимся, родителям, учителям и школьным работникам, сделав их жертвами неверных решений», – написал Додон в социальной сети.
Напомним, что в нынешнем году младший сын супругов Додон – Никушор – впервые переступил порог школы. В то же время старший сын Влад уже стал студентом, поступив в два вуза: один в России, другой в Китае – на факультет астрофизики.
«Я очень хорошо понимаю эмоции и переживания родителей, которые всем сердцем хотят, чтобы в школах страны была привычная атмосфера. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает и те, кто позволяют себе злоупотребления в отношении учителей, добровольно откажутся от них», – написал в заключение Додон.