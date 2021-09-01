Лидеры ПСРМ приняли решение обжаловать в суде решение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью и требуют отменить тестирование на COVID-19 за свой счет для работников образования. Вакцинация должна оставаться добровольной, а не обязательной, считают социалисты.

«Партия социалистов Республики Молдова осуждает дискриминационные действия правительства, а также безответственное и скандальное заявление премьер-министра Натальи Гаврилицы в отношении учителей. Накануне начала нового учебного года правительство предприняло целую серию шагов по травле работников сферы образования. Руководство страны заставляет этих людей проходить вакцинацию или оплачивать тесты на COVID-19 из собственной зарплаты, которой и без того недостаточно для удовлетворения самых необходимых потребностей.

Власть не хочет учитывать индивидуальный подход к педагогам и представителям вспомогательного персонала, у некоторых из которых есть противопоказания к вакцинации, другие отказываются от вакцинации по религиозным мотивам, есть также случаи, когда люди недавно переболели коронавирусом и у них есть естественные антитела.

За считанные часы до начала нового учебного года премьер-министр Наталья Гаврилица выступила с поистине возмутительным и оскорбительным заявлением в адрес педагогов. Гаврилица заявила, что тем, кто отказывается от вакцинации, «следует искать другую работу».

Такое вызывающее и высокомерное отношение к педагогам со стороны руководства государства может спровоцировать кризис в образовании, когда многие учителя уйдут из системы. И это в условиях, когда школы по-прежнему испытывают большой дефицит учителей, а в детских садах не хватает воспитателей.

Действия нынешнего правительства приводят к мысли, что миссия новой власти в Республике Молдова – уничтожить систему образования, школы и лицеи в стране. В этом убеждаются все больше граждан, в том числе тех, кто проголосовал за изменения, однако пока изменения приносят плохие времена для народа, а хорошие времена – только для родственников власть имущих.

Создается впечатление, что нынешнее руководство страны вместе с правящей партией – ПДС – относятся к учителям, врачам, а также ко всем гражданам Республики Молдова исключительно как к «электорату», который им нужен только на выборах, потому что сразу после получения голосов они забывают об обещаниях и нуждах людей.

ПСРМ поздравляет всех педагогов, а также всех учащихся с 1 сентября – в этот день школы вновь открывают свои двери, чтобы передать новые знания и навыки следующим поколениям. У страны есть будущее только в том случае, если у нее будет качественное образование, а государство с уважением будет относиться к работникам в этой сфере», – говорится в тексте заявления ПСРМ.