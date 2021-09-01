Скандальное заявление премьера Гаврилица: Если учителя не вакцинируются, тогда пусть ищут другое занятие.

Премьер-министр Гаврилица сделала скандальное заявление в эфире телеканала TV-8 о том, что если учителя не вакцинируются, тогда “пусть ищут другое занятие”.

«Медики вакцинировалась в пропорции 98%, мы обязательно будем продолжать стимулировать вакцинироваться всех, кто работает на передовой. В момент, когда учителя входят в класс и взаимодействуют с детьми, подвергая риску здоровье детей и семей, они должны вакцинироваться. Если учителя не вакцинируются, тогда пусть ищут другое занятие», – заявила Гаврилица.

Однако после передачи Гаврилица написала в соцсети, что сожалеет о необдуманном заявлении.