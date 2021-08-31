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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон: Давайте любить родной язык молдавского государства

Игорь Додон: Давайте любить родной язык молдавского государства
31 августа
18:43 2021
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Председатель ПСРМ Игорь Додон поздравил граждан Республики Молдова с Национальным днем языка. Пятый президент страны назвал три ключевых понятия, определяющих нашу национальную идентичность: Молдова, молдаване, молдавский язык.

Лидер социалистов призвал сограждан любить свой язык, гордиться своей идентичностью и не поддаваться преходящим веяниям времени.

«От наших родителей мы унаследовали Землю, самобытность, религию и язык, прекрасный и сладкий, как мед. Я всегда говорил, что в трех ключевых словах заключена наша национальная идентичность. Это – Молдова, молдаване, молдавский язык.

Так гласят старые обычаи, так написано в Конституции, так говорят наши дедушки и бабушки – те, кто хранит в памяти живую историю народа. Будем гордиться тем, что у нас есть отличительная и самобытная идентичность – молдавская.

Давайте любить наш язык, язык наших родителей, бабушек и дедушек – молдавский язык, родной язык молдавского государства. И не будем гнаться за преходящими веяниями времени», – говорится в послании председателя ПСРМ Игоря Додона.

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