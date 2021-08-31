Вторник, 31 августа 2021, 01:35

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 вгуста 257434 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 1 вгуста 257434 излечившихся
31 августа
18:43 2021
Версия для печати

На сегодняшний день в стране 257434 человека прошли лечение и 6401 умер от инфекции COVID-19.    

На 31 августа в Молдове подтверждены 267526 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2413 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 16347 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1120 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 116 в крайне тяжелом состоянии(13 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,62–0,05%
EUR20,81+0,05%
GBP24,24–0,07%
UAH0,66–0,23%
RON4,22+0,08%
RUB0,24+0,07%

Курсы валют в MDL на 31.08.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд