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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 августа 257256 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 августа 257256 излечившихся
30 августа
22:43 2021
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На сегодняшний день в стране 257256 человек прошли лечение и 6397 умерли от инфекции COVID-19.    

На 30 августа в Молдове подтверждены 267204 случая заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2427 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18546 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1124 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 118 в крайне тяжелом состоянии(13 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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