На сегодняшний день в стране 257256 человек прошли лечение и 6397 умерли от инфекции COVID-19.

На 30 августа в Молдове подтверждены 267204 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2427 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18546 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1124 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 118 в крайне тяжелом состоянии(13 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).