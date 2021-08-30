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Газета "Кишиневские новости"

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«Ида» оставила свыше 1 млн домов Луизианы без электричества

«Ида» оставила свыше 1 млн домов Луизианы без электричества
30 августа
19:28 2021
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Ураган «Ида» добрался до Луизианы, что привело к отключению электричества во всем Новом Орлеане, сообщает ВВС.

Ливневые дожди и шквалистый ветер скоростью 240 км/ч проверит защиту от наводнений Нового Орлеана, штат Луизиана. Система была обновлена после трагедии урагана «Катрина», унесшей жизни 1 800 человек в 2005 году. Президент США Джо Байден назвал «Иду» угрозой жизням, которая обойдется государству в копеечку из-за разрушений. Большинство жителей были эвакуированы, остальных призвали забаррикадироваться, один человек погиб. Более миллиона домов в Луизиане остались без электричества, по заявлению Байдена, восстановление займет несколько недель. Президент объявил режим ЧП в штате.

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