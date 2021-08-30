В Новой Зеландии была зафиксирована первая смерть, предположительно связанная с вакциной Pfizer, пишет ВВС.

По заявлению независимых экспертов, женщина скорее всего скончалась из-за миокардита. Вероятно, поражение сердечной мышцы было вызвано реакцией организма на вакцину. Представители Еврокомиссии говорят, что миокардит относится к крайне редкому побочному эффекту, и плюсы вакцины перевешивают возможные риски. Окончательного медицинского заключения по поводу причины смерти женщины нет. Власти Новой Зеландии развернули расследование, детали дела не разглашаются, неизвестен даже возраст погибшей. Это первый случай в стране, когда смерть после вакцинации связывают с лекарством Pfizer.