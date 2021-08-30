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Газета "Кишиневские новости"

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В Новой Зеландии женщина умерла после прививки Pfizer

В Новой Зеландии женщина умерла после прививки Pfizer
30 августа
19:28 2021
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В Новой Зеландии была зафиксирована первая смерть, предположительно связанная с вакциной Pfizer, пишет ВВС.

По заявлению независимых экспертов, женщина скорее всего скончалась из-за миокардита. Вероятно, поражение сердечной мышцы было вызвано реакцией организма на вакцину. Представители Еврокомиссии говорят, что миокардит относится к крайне редкому побочному эффекту, и плюсы вакцины перевешивают возможные риски. Окончательного медицинского заключения по поводу причины смерти женщины нет. Власти Новой Зеландии развернули расследование, детали дела не разглашаются, неизвестен даже возраст погибшей. Это первый случай в стране, когда смерть после вакцинации связывают с лекарством Pfizer.

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