Есть такой разряд работяг, которые после смены или дня в поле валятся с ног. Им бы дойти, схватившись вечером за ручку родной двери, до вожделенного душа или до края ближайшего стула и выпить глоток пива или вина. Этих людей и стоило бы спросить, что для них праздник независимости или языка… И, вообще, что означает этот продолжающийся с прошлого декабря – с инаугурации президента Санду – вечный праздник череды нескончаемых побед: досрочные выборы, создание мега мажоритарной фракции, принятие главнейших законов против «социалистической нечисти» и коррупции, пусть и антиконституционные, пусть и по согласованному попустительству генерал-губернатора Михалко.

Не знаю как долго будет звучать в ушах правителей и их безусловных болельщиков звон фанфар военного парада, но научно доказано, что после минут, часов или дней опьянения обязательно приходит похмелье. Да, праздник можно продлить после полуночи, но всё равно наступает утро, пусть и позднее. И политическое пробуждение наступит довольно скоро. В декабре исполнится год, как Майя Санду дала народу клятву, нежно касаясь кончиками пальцев Конституции и воображаемого кулька своих избирательных обещаний. Тяжёлое похмелье… Сможет ли госпожа президент заявить, что жизнь молдаван, а особенно упомянутых выше трудяг, стала хоть на йоту лучше?

Давайте, раз это упражнение дается теперь легче другого, вообразим праздничную сцену в центре столицы, но без Йоханниса, Зеленского и Дуды, поскольку они не являются постоянными декорациями наших побед. На пьедестале одна Майя с отчётом о проделанной годичной работе. В своём драповом голубом пальто, естественно… Насколько реально – по отношению к быстро растущим ценам – выросла пенсия? Сколько семьей гастарбайтеров вернулось на Родину? Сколько, не огромных, а малюсеньких фабрик запущено, чтобы считать новые рабочие места не от статистического потолка? Сколько ещё граждан пораженно коронавирусом из-за развратной склонности власти к парадам и фестивалям?

Нет сомнений, что декабрьский доклад будет бодрым и выдержанным в лучших традициях советского Политбюро. Новые щедрые обещания президента защитят нас как широкие поля зонтика от града реальных невзгод. Наши настоящие завоевания ведь в новых крупных займах от главных финансовых организациях мирового капитала! Считать и возвращать долговые проценты будем потом вместе с другими правящими партиями, как это уже было после правления либералов. А до отчёта – сплошной праздник! Главным символом сегодняшней Молдовы становится национальная вышиванка Майи и большой пышный цветок в европейской причёске её носительницы. За ухом, если следовать старой молдавской поговорке…