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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 августа 257114 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 августа 257114 излечившихся
29 августа
19:42 2021
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На сегодняшний день в стране 257114 человек прошли лечение и 6294 умерли от инфекции COVID-19.    

На 29 августа в Молдове подтверждены 266988 случаев заражения новым коронавирусом.     

В настоящее время 2422 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18667 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 597 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 85 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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