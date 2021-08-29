На сегодняшний день в стране 257114 человек прошли лечение и 6294 умерли от инфекции COVID-19.

На 29 августа в Молдове подтверждены 266988 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 2422 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18667 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 597 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 85 в крайне тяжелом состоянии(12 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).