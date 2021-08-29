Семья – главное достижение и главная опора в жизни любого человека, написал по случаю 22-летия своего брака с супругой Галиной в социальной сети Игорь Додон.

«Я благодарен судьбе за счастье познакомиться с Галиной еще в студенческие годы и прожить с ней всю взрослую жизнь. Хочу поблагодарить супругу за трех прекрасных сыновей, за ее понимание и любовь, за нежность и мудрые слова поддержки в трудную минуту», – отметил Додон.

Он призвал молодёжь создавать семьи, чтобы найти надежную спокойную гавань в нынешней бурной жизни.