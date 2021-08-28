Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 28 августа 256882 излечившихся
28 августа
20:21 2021
На сегодняшний день в стране 256882 человека прошли лечение и 6390 умерли от инфекции COVID-19.
На 28 августа в Молдове подтверждены 266784 случая заражения новым коронавирусом.
В настоящее время 2385 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19061 человек находится под наблюдением врачей на дому.
Всего в медицинские учреждения госпитализированы 841 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 58 в крайне тяжелом состоянии(3 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).