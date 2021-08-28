Как известно, новая власть потратила 5,5 млн леев на празднование Дня независимости. Вице-председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Корнелиу Фуркулицэ в рамках передачи “Главный вопрос” на НТВ Молдова сказал, что эти деньги, учитывая сложившуюся в стране ситуацию, следовало бы использовать разумнее, например, провести тестирование учителей на коронавирус за счёт государства.

«Всё-таки мы не самое богатое государство. Мы проходим сейчас через пандемический кризис, экономика страдает от этого, как следствие – и бюджет страны. Может быть, эти средства имело смысл направить в другое русло, в том числе, на оплату этих тестов. Мне кажется, здесь перегиб», – сказал он.

Корнелиу Фуркулицэ считает, что власть попыталась придать празднику особый размах, чтобы показать “свои возможности”, именно для этой цели был организован приезд в страну президентов Румынии, Украины и Польши. Граждане, уверен Фуркулицэ, должны сопоставлять слова с поступками и делать выводы на основании того, что им было обещано, и что происходит в реальности.